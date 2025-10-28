Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Умер известный омский журналист Комаровских

В последние годы он жил в Израиле, где и будет похоронен.

Накануне, 27 октября, после продолжительной болезни умер известный омский журналист Сергей Комаровских. Ему было 76 лет.   

Выпускник факультета журналистики Уральского государственного университета, он начал работу в омских изданиях в 1979 году. Работал корреспондентом, заведующим отделом, заместителем редактора газеты «Вечерний Омск». Был создателем, учредителем и главным редактором газеты «Зеркало». Работал в журналах «Бизнес-курс» и Nota Bene, публиковал материалы на сайте РИА «Омск-информ».

– Коллеги по цеху помнят Сергея Комаровских как настоящего профессионала, журналиста с яркой гражданской позицией, – говорится в сообщении Омского Союза журналистов. 

В последние годы Сергей Эриевич жил в Израиле. Он будет похоронен на кладбище близ города Хайфа.

РИА «Омск-информ» выражает соболезнование родным, близким и коллегам Сергея Комаровских.

·Общество

Умер известный омский журналист Комаровских

В последние годы он жил в Израиле, где и будет похоронен.

Фото: Омский Союз журналистов
Накануне, 27 октября, после продолжительной болезни умер известный омский журналист Сергей Комаровских. Ему было 76 лет.   

Выпускник факультета журналистики Уральского государственного университета, он начал работу в омских изданиях в 1979 году. Работал корреспондентом, заведующим отделом, заместителем редактора газеты «Вечерний Омск». Был создателем, учредителем и главным редактором газеты «Зеркало». Работал в журналах «Бизнес-курс» и Nota Bene, публиковал материалы на сайте РИА «Омск-информ».

– Коллеги по цеху помнят Сергея Комаровских как настоящего профессионала, журналиста с яркой гражданской позицией, – говорится в сообщении Омского Союза журналистов. 

В последние годы Сергей Эриевич жил в Израиле. Он будет похоронен на кладбище близ города Хайфа.

РИА «Омск-информ» выражает соболезнование родным, близким и коллегам Сергея Комаровских.