Омские специалисты «Газпромнефть-СМ» представили научные проекты на конференции в Санкт-Петербурге

Сотрудники компании приняли участие в VIII Научно-технической конференции, где представили инновационные решения в области цифровизации, производства, логистики и разработки смазочных материалов.

Кирилл Казачков

В Санкт-Петербурге состоялась VIII Научно-техническая конференция «Газпромнефть-СМ». Мероприятие объединило более 120 участников – специалистов предприятий компании и студентов ведущих вузов страны. Было представлено свыше 80 проектов, охватывающих направления от расширения продуктовой линейки и внедрения новых технологий до модернизации оборудования и повышения эффективности производства.

Конференция проводится ежегодно и входит в стратегию компании по развитию кадрового потенциала. В программу также входят «Ярмарка успешных практик», конкурс «Лучший по профессии» и другие инициативы, направленные на профессиональный рост сотрудников.

В этом году на НТК представили проекты по диверсификации бизнеса, безопасности и надежности оборудования, маркетингу и коммерции. Особое внимание уделили цифровизации и применению искусственного интеллекта в промышленности. Участники делились идеями по роботизации заводов, улучшению состава масел и внедрению новых технологических решений.

– Развитие кадрового потенциала сотрудников является одной из приоритетных задач «Газпромнефть-СМ», – отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец. – Для нас действительно важно, чтобы каждый мог самореализоваться, заявить даже о самых смелых и новаторских идеях. За восемь лет проведения научно-технической конференции были реализованы десятки проектов, которые показали свою эффективность не только для компании, но и для отрасли в целом.

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» является одним из лидеров рынка смазок и технических жидкостей. Предприятие выпускает около тысячи видов продукции, применяемых для всех секторов рынка.