Били и обзывали: омский инвалид пожаловался на жестокость полицейских

В инциденте разбираются следственный комитет и прокуратура.

omskinform

Омич Сергей Лебедев пожаловался на жестокое обращение полицейских. Как сообщает «НГС55», 24-летнего сироту с диагнозом ДЦП заподозрили в краже серебряного браслета у соседки по общежитию и пытались заставить признаться в содеянном.

16 октября парня вызвали в отдел полиции № 4, где ему сообщили о краже. Хотя браслет быстро нашли на раковине в санузле (там его забыла сама владелица), криминалисты обнаружили рядом отпечатки сироты.

Молодой человек рассказал, что делает ремонт в санузле, однако полицейские этому не поверили и вызвали его на допрос на следующий день.

– Сотрудники полиции забрали у меня мобильный телефон, обыскали все социальные сети, кому звонил, с кем переписывался. Проверили историю браузера, – рассказал парень.

По словам омича, после этого четыре сотрудника полиции (один в форме и трое в гражданском) стали требовать признания.

– Называли животным, тварью. Сказали, что могут посадить меня в СИЗО, если я не верну браслет. Обещали повесить на меня изнасилование, которое у них когда-то было. Грозились подкинуть наркотические вещества, – добавил омич.

Когда угрозы не подействовали, по словам парня, его начали бить по ушам, щекам, затылку и ребрам. После чего его посадили в автомобиль и повезли на обыски. Комнату осматривали без документов и понятых. К вечеру, когда ничего найти так и не удалось, парня отпустили.

На следующий день омич отправился в Следственный комитет, чтобы пожаловаться на полицейских. Он съездил в БСМП № 1, однако побоев медики не обнаружили.

– Эксперт сказал, что сотрудники полиции прекрасно знают, куда бить и как бить, никаких побоев не видно. Синяков у меня не было, но эксперт сказал, если в течение недели-двух выступят какие-нибудь кровоподтеки, побои, синяки желтого цвета, нужно приехать и повторно снять побои, – отметил Лебедев.

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента. Заинтересовалась произошедшим и прокуратура.

Лебедев вырос в детском доме № 16. В 2023 году он сам стал жертвой преступницы – его обокрала наставница. Женщина присвоила 2,5 млн рублей, за что ее позже посадили на два года. Сейчас Сергей работает разнорабочим в администрации Ленинского округа и снимает комнату в общежитии.