Более 400 школьников и студентов познакомились с производством на Омсктрансмаше

Гости смогли оценить современное оборудование, в том числе машины, на которых комфортно работать девушкам.

Пресс-служба Омсктрансмаш

Осенний этап всероссийской акции «Неделя без турникетов» объединил на площадке Омского завода транспортного машиностроения более 400 юных омичей. За годы участия в проекте предприятие приняло уже свыше трех тысяч школьников и студентов.

Завод, входящий в концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех, с 2015 года регулярно открывает двери для молодежи, помогая участникам определиться с будущей профессией. В этом сезоне экскурсии прошли для 25 групп учащихся школ, колледжей и вузов. Большинство ребят стали участниками федеральных программ «Билет в будущее» и «Профессионалитет».

По словам Надежды Пономаренко, начальника профориентационного бюро предприятия, нынешняя акция стала юбилейной.

– Десятый год подряд мы принимаем молодежь на заводе. В этом сезоне добавили новый маршрут – с посещением мемориального комплекса, посвященного истории предприятия в годы Великой Отечественной войны. Экскурсии выстраиваем по профилю гостей: будущих сварщиков ведем в сборочно-сварочный цех, операторов ЧПУ – в механосборочные, а младшие школьники знакомятся с историей завода в музее, – рассказала она.

Впервые участниками акции стали ученики младших классов. Для них организовали квест по истории предприятия с заданиями и творческой частью – дети собирали пазлы, раскрашивали рисунки техники и создавали образы танков будущего. По итогам игры все получили сертификаты и сувениры.

– Приятно удивило, что на заводе нас встретили люди, увлеченные своей работой. Для детей это важный пример отношения к делу. Они узнали много нового об истории региона и почувствовали гордость за труд омичей, – отметила классный руководитель Марина Бекетова.

Для девятиклассников и студентов старших курсов экскурсии проходили с погружением в реальные производственные процессы. Будущие операторы станков с программным управлением познакомились с современным оборудованием, в том числе с машинами, на которых комфортно работать девушкам.

– После экскурсии я серьезно задумалась о работе на заводе. Особенно заинтересовали виды станков и технологии обработки деталей, – поделилась студентка Омского авиационного колледжа Ксения Борисова.

Омсктрансмаш – одно из крупнейших предприятий Сибири с более чем 120-летней историей. Завод проектирует, производит и модернизирует образцы военно-инженерной техники, в том числе стоящие на вооружении российской армии. С 2010 года предприятие входит в состав концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех.