·Происшествия

Под Омском сошел с рельсов грузовой поезд

Инцидент произошел накануне в Любинском районе.

В Омской области с рельсов сошел грузовой поезд. Как сообщила транспортная прокуратура, инцидент произошел вчера, 27 октября, около 19:00 в Любинском районе.

– При проведении маневровых работ на путях необщего пользования «ТД Любинский» вблизи станции Любинской произошел сход двух груженых вагонов без опрокидывания, – отметили в ведомстве.

В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются специалисты. Транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

