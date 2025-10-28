Хоценко поручил создать новые структуры для охраны лесов

В Омской области по поручению Виталия Хоценко появятся два новых учреждения – в Нижнеомском и Тарском районах. Они займутся защитой, восстановлением и охраной лесов региона.

Александр Труш

По распоряжению губернатора Виталия Хоценко в Омской области создаются два специализированных учреждения, которые будут отвечать за охрану и воспроизводство лесного фонда. В Нижнеомском районе впервые появится собственный лесхоз, а в Тарском – новая самостоятельная структура, выделенная из Колосовского лесхоза.

Создание автономного учреждения «Нижнеомский лесхоз» направлено на повышение оперативности и эффективности работ по защите и восстановлению лесов. Сейчас эти задачи выполняет Горьковский лесхоз. Новый лесхоз возьмет на себя полный комплекс функций – от охраны и тушения пожаров до воспроизводства лесных насаждений. На его базе будут действовать два хозяйственных участка с закрепленной техникой и оборудованием.

В Тарском районе планируется сформировать до пяти лесохозяйственных участков. Они разместятся на базе имущества Колосовского лесхоза, что позволит сохранить непрерывность работ и рационально использовать ресурсы.

– Создание новых структур позволит повысить уровень защиты населенных пунктов и обеспечить жителей древесиной, – подчеркнул Хоценко.

Реализация инициативы направлена на сохранение лесного богатства региона – одного из важнейших природных ресурсов Омской области.