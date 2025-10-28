В Омске скончался многолетний главврач станции скорой помощи

Владимир Федорович посвятил здравоохранению более 50 лет.

omskinform.ru

В минувшее воскресенье, 26 октября, после продолжительной болезни скончался ветеран омской службы скорой помощи, врач высшей категории, отличник здравоохранения Владимир Федорович. Ему было 85 лет, сообщили в БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи».

Большую часть своей профессиональной жизни Владимир Федорович посвятил работе на Станции скорой медицинской помощи. В 1970-е годы, будучи главным врачом, он сыграл ключевую роль в реализации значимых реформ того времени.

Под его руководством были созданы новые специализированные бригады: реанимационные, детской реанимации, кардиологические и неврологические. Федорович занимал руководящие должности более пяти десятилетий.

За выдающийся вклад в развитие здравоохранения врач был награжден медалью Министерства здравоохранения Омской области «За заслуги в области здравоохранения», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «Ветеран труда».