Омские синоптики рассказали, когда закончится тепло и снова выпадет снег

Перемены погоды не стоит ждать до конца месяца.

omskinform.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, тепло в Омской области сохранится до конца октября. Сегодня, 28 октября, в регионе будет +6…+11 °С, а 29-30 октября воздух прогреется до +7…+12 °С, местами – до +15 °С. Небольшие дожди ожидаются только в северных районах области.

– С 27 по 30 октября погоду будет определять северная периферия антициклона, вдоль которой будут смещаться атмосферные фронты, вызывая неустойчивость в атмосфере, – сообщили в УГМС.

В пятницу, 31 октября, на погоду повлияет углубляющийся североатлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы. В результате пройдут дожди, а ветер усилится до 12-17 м/с. Температура воздуха составит +9…+14 °С.

По данным Gismeteo, в Омске в последние дни октября будет до +10 °С. Однако уже с 1 ноября ожидается похолодание, а 5 ноября синоптики обещают снег.