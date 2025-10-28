Бывший сотрудник Омского аэропорта получил суровый приговор за крупные взятки

Помимо тюремного срока, экс-руководителя службы строительства лишили права работать с госзаказами на три года.

Омский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел законность приговора бывшему начальнику службы строительства и эксплуатации ОАО «Омский аэропорт», осужденному по ч. 5-6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия/бездействие).

В ходе разбирательства установлено, что в период с октября по декабрь 2023 года мужчина получил от предпринимателя, выполнявшего поставку и монтаж роторной двери для ОАО «Омский аэропорт» по заключенному договору, взятку в размере 800 тыс. рублей за приемку некачественно выполненных работ.

Кроме того, бывший начальник потребовал от юридического лица 2,3 млн рублей за содействие при заключении контрактов и приемке работ по уборке территории аэропорта. При получении части взятки в размере 600 тыс. рублей он был задержан сотрудниками территориального УФСБ России. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Омской области.

Мужчина частично признал свою вину. Суд, учитывая наличие у него двух малолетних детей и плохое состояние здоровья близких родственников, приговорил его к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с конфискацией взятки в размере 1,1 млн рублей.

Также суд лишил осужденного права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением государственных и муниципальных заказов в сфере транспортных услуг.

Апелляционный суд согласился с приговором, оставив квалификацию действий и назначенное наказание без изменений.