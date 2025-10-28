Депутаты отложили рассмотрение законопроекта об управлении и распоряжении госсобственностью Омской области

Реформирование системы управления имущественным комплексом может добавить в региональный бюджет миллиарды рублей.

omskinform.ru

Комитет по собственности Законодательного собрания Омской области 15 октября рассмотрел пакет документов, касающихся различных аспектов управления и распоряжения региональным имуществом. Одним из ключевых пунктов стало обсуждение законопроекта «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Омской области», над которым депутаты и члены специально созданной рабочей группы трудились почти три года.

Причиной разработки нового документа стала необходимость повышения эффективности управления собственностью в регионе для формирования источников неналоговых доходов и увеличения этих доходов. Депутаты считают, что значительные неналоговые доходы можно получать за счет грамотного управления и распоряжения собственностью Омской области. Ее общая стоимость оценивается более чем в 120 млрд рублей, однако региональный бюджет имеет с этого не более 150 млн рублей в год.

По мнению экспертов, в действующем сегодня законе нет механизмов наращивания экономической составляющей от управления и распоряжения собственностью, в том числе и потому, что в региональном законодательстве не прописаны субъектность и ответственность уполномоченных органов по управлению собственностью. В результате Минкульт, например, из всех многочисленных объектов культурного наследия учитывает лишь объекты недвижимости. Минприроды ведет учет только особо охраняемых территорий, но не занимается «нестатусными» участками недр, водными ресурсами и прочими природными объектами. При существующей схеме каждое министерство само определяет для себя объем доходов, ориентируясь на абстрактный прогнозный план, а отчитывается преимущественно за расходы.

Законопроект, принятие которого может в корне изменить ситуацию, представил председатель комитета по собственности Игорь Зуга. Положения документа он изложил так:

Проектом закона устанавливаются правомочия высших органов государственной власти Омской области по управлению и распоряжению государственной собственностью – Законодательного собрания Омской области, губернатора и правительства Омской области.

В соответствии с п. 10 ст. 33 Федерального закона № 414-ФЗ «Об общих принципах организации органов публичной власти в субъектах РФ» максимально расширяется правоприменительная компетенция регионального правительства как высшего исполнительного органа субъекта РФ по управлению и распоряжению государственной собственностью Омской области.

Проектом закона фиксируется новая структура юридической ответственности уполномоченных органов по управлению и распоряжению государственной собственностью Омской области по принципу персональной юридической ответственности перед губернатором Омской области, правительством Омской области.

Проектом закона предлагается вместо прогнозного плана приватизации интегрированная программа управления и распоряжения государственной собственностью Омской области, приватизации государственного имущества Омской области, что повысит отчетную дисциплину и ответственность. Прогнозная неопределенность будет заменена на программную определенность, вводится взаимная ответственность законодательного собрания и правительства при ее реализации.

– В процессе работы к проекту закона поступило более 200 письменных замечаний и предложений от депутатов, представителей органов власти, иных заинтересованных лиц. Многие из них учтены, на каждое дан письменный ответ. Проект соответствует требованиям Федерального закона № 414 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», принятого в 2021 году, и где собственность субъекта выступает в качестве экономической основы его деятельности, – подытожил Игорь Зуга.

Перед представлением законопроекта разработчики провели консультации с научным академическим сообществом и получили одобрение. В пояснительных материалах размещена, в частности, положительная рецензия на проект закона от профессора Олега Роя, признанного эксперта в области региональной экономики и управления территориями, ведущего научного сотрудника Уральского отделения РАН.

omskinform.ru

По оценке разработчиков, за счет реформирования системы управления госсобственностью, в том числе за счет более эффективного учета объектов движимого и недвижимого имущества, региональный бюджет мог бы ежегодно получать порядка 10 млрд рублей. Однако идея наделения органов законодательной и исполнительной власти дополнительными полномочиями и уровнями ответственности нравится не всем. Например, представители регионального Министерства имущественных отношений (МИО) неоднократно высказывали опасения в том, что для запуска новой системы управления собственностью потребуются дополнительные время и деньги, а, следовательно, со сломом худо-бедно работающей старой схемы можно повременить. Вместе с тем документов, подтверждающих значительные расходы при реализации закона, в адрес комитета не поступило.

Позиция депутатов, в целом, находит понимание у представителей министерств, однако для большинства из них еще требуется время.

– Работа над законопроектом будет продолжена в части улучшения понимания всех заинтересованных сторон. Законопроект в целом готов, он концептуально выверен и именно в таком виде способен серьезнейшим образом изменить экономическое положение Омской области. Работая над документом, мы опирались на опыт экономически развитых субъектов РФ, однако прямых аналогий нашего законопроекта в стране в настоящее время нет. Возможно, что именно инновационность документа смущает, но будем встречаться с министрами, объяснять, – прокомментировал решение комитета Игорь Зуга. – Губернатор Виталий Хоценко показывает пример того, как сегодня надо буквально биться за каждый дополнительный рубль, поступающий в региональный бюджет. И другие члены правительства, и мы, как народные избранники, должны поступать так же. Тихо отсиживаться, пугаясь любых перемен, уже не получится. Мы осознаем сложность своей задачи, не строим иллюзий. Понятно также и то, что необходимость увеличения доходов от управления собственностью всеми поддерживается, но для консолидации необходимо время. Как говорится, «идея должна овладеть массами». Возможно, «инновационность» документа кое-кого еще и смущает, но в нынешних реалиях нельзя решать сложные экономические «вызовы» традиционными экономическими методами. Большинство депутатов высказались за необходимость продолжить работу над проектом закона.

Добавим, что на заседании парламентского комитета глава регионального МИО Владимир Ершов рассказал депутатам о мониторинге правоприменения закона «Об учете государственного имущества Омской области и ведении реестра государственного имущества Омской области» – нового закона, также разработанного комитетом. Кроме того, депутаты заслушали и обсудили результаты проведения Контрольно-счетной палатой Омской области (КСП) аудита реализации комплекса мероприятий по вовлечению имущества в экономический оборот за 2023-2024 годы в рамках госпрограммы «Управление общественными финансами и имуществом».

– Из 3201 земельного участка, учтенных в казне области, вовлечены в экономический оборот 967 земельных участков, или 30,2 процента от общего количества земельных участков, в том числе 901 земельный участок предоставлен в аренду. По состоянию на 24 июля 2025 остаются неиспользуемыми 656 земельных участков, учтенных в казне Омской области, что составляет 20,5 процента, которые также являются потенциалом для получения доходов в бюджет, – сообщила, в частности, аудитор КСП Людмила Шевченко.

По ее словам, Минимуществом на 2025 год неналоговые доходы прогнозируются в сумме 567 665,2 тыс. рублей, на 2026 год – 325 479,5 тыс. рублей и на 2027 год – 340 624,1 тыс. рублей со снижением к уровню 2025 года на 42,3 % и 40 % соответственно. Прогнозируемые значения неналоговых доходов на 2026, 2027 годы ниже доходов, полученных за 2024 год (361 131,5 тыс. рублей), в связи с чем существуют риски сокращения доходов областного бюджета от использования имущества Омской области в плановом периоде.

Комитет по собственности принял к сведению информацию КСП, отдельно отметив целесообразность установления МИО дополнительных показателей для более объективной оценки мероприятий государственной программы по вовлечению объектов собственности в экономический оборот. Достижению этих целей может способствовать инновационный закон «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Омской области», который устраняет многое, что сегодня мешает наращивать доходную часть бюджета от управления и распоряжения собственностью. Новый законопроект рождает новые возможности, поэтому депутаты с оптимизмом смотрят в будущее этого закона. Таким образом, позиция губернатора и правительства усилиями комитета выполняется. Есть настоящее желание сдвинуть ситуацию с мертвой точки.