Пришлось усыпить: омич отсудил у ветклиники 250 тысяч за бесполезные процедуры для собаки

Клиника пытается оспорить это решение.

@GigaChat

Житель Омска подал иск в суд на ветеринарную клинику, которая не вылечила его собаку. Мужчина обвинил организацию в оказании некачественных услуг.

Как сообщает пресс-служба суда, 8-летняя собака породы далматин перестала грызть кости и морковь. У животного появился неприятный запах из пасти. В ветклинике решили, что всему виной сломанный клык. Его удалили, а для остальных зубов провели ультразвуковую чистку под наркозом.

Однако после удаления клыка и чистки собаке стало хуже. Она стала вялой, совсем отказывалась от еды, перестала вставать. Омич снова повез пса в клинику. На этот раз у собаки выявили хроническое и неизлечимое заболевание почек. Все, что могли сделать ветеринары, это усыпить пса. Омич попытался вылечить собаку в другой клинике, однако это не помогло. В конце концов собаку усыпили.

– В ходе судебного разбирательства по делу проведена судебная ветеринарная экспертиза, которая показала на то, что при наличии установленных хронических заболеваний проведение животному операции по удалению клыка и чистке зубов под седацией было противопоказано. В ветеринарной клинике, в которую первоначально обратился истец, перед операцией не были выполнены необходимые исследования, в частности, не проведен анализ крови, который мог указать на наличие хронического заболевания, – сообщили в суде.

В итоге с клиники взыскали более 250 тыс. рублей. В эту сумму включили плату за удаление клыка и чистку, плату за эвтаназию в другой клинике, расходы на судебную экспертизу и компенсацию морального вреда.

Отметим, что решение суда пока в законную силу не вступило. Клиника уже пытается обжаловать это решение.