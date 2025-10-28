Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омске спешивший с утра водитель сбил во дворе девочку

Обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранители.

Во вторник, 28 октября, в 07:30 часов в Кировском округе Омска случилось ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок.

По предварительной информации, 62-летний водитель «Лады Ларгус», двигаясь задним ходом во дворе дома № 5/4 по улице Дмитриева, совершил наезд на 3-летнюю девочку-пешехода. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранительные органы.

·Происшествия

В Омске спешивший с утра водитель сбил во дворе девочку

Обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранители.
Omskinform.ru

Во вторник, 28 октября, в 07:30 часов в Кировском округе Омска случилось ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок.

По предварительной информации, 62-летний водитель «Лады Ларгус», двигаясь задним ходом во дворе дома № 5/4 по улице Дмитриева, совершил наезд на 3-летнюю девочку-пешехода. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранительные органы.

Алексей Новиков