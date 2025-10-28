Сразу два летевших в Омск самолета отправили на посадку в Новосибирск

Обратные рейсы и вылеты в Москву также задерживаются на несколько часов.

пресс-служба Омского аэропорта

Сегодня, 28 октября, в Омск не прибыли рейсы авиакомпании «Северный ветер» из Сочи и Санкт-Петербурга, назначенные на 07:00 и 07:50. По данным онлайн-табло Омского аэропорта, оба самолета приземлились в Новосибирске, а сейчас направляются в Омск.

Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе аэропорта, рейсы были отправлены на запасные аэродромы из-за тумана в Омске и видимости менее 300 метров.

Вследствие этого задерживаются и обратные рейсы «Северного ветра»: вылет в Сочи предварительно перенесен с 08:05 на 11:55, а рейс в Санкт-Петербург – с 08:55 на 12:15.

Кроме того, рейсы «Аэрофлота», S7 Airlines и «Победы» из Омска вылетели с небольшой задержкой до одного часа. Рейс «Уральских авиалиний» в Москву задержан почти на четыре часа – вылет перенесен с 06:35 на 10:25. В пресс-службе аэропорта уточнили, что задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов в Омск.

Напомним, что 23 и 24 октября густой туман также стал причиной массовых и многочасовых задержек авиарейсов.