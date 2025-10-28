Омск-Информ
Хоценко призвал недовольных жителей Прибалтики переезжать в Омск

Губернатор обратился к тем, кто не согласен с запретом русского языка и другими ограничениями в своих странах.

Жителям стран Балтии, которые не согласны с запретом русского языка и другими притеснениями, предложили переехать в Омскую область. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Виталий Хоценко.

– Обращаюсь ко всем жителям Прибалтики, независимо от национальности: если вы устали от бесчеловечных приемов своих политиков, угождающих Западу, если любите Россию и разделяете наши традиционные ценности – добро пожаловать в Омск, – заявил глава региона.

Хоценко сделал свое заявление на фоне сообщений о намерении Латвии запретить использование русского языка в государственных учреждениях, а также о планах Литвы закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград.

