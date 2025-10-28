В Омске за год благоустроят всего один сквер

Главным объектом реновации станет территория у КДЦ «Иртыш».

Яндекс.Карты

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко в своем телеграм-канале рассказал о планах благоустройства общественных пространств на 2026 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В отличие от прошлых лет, когда реновации охватывали множество зеленых зон, в следующем году их перечень будет заметно скромнее. В Омске обновят только один сквер – у КДЦ «Иртыш» на улице Перелета. Весной 2025 года за его благоустройство проголосовали 18,6 тыс. жителей города.

В Таре под реновацию попадет пешеходная зона по четной стороне улицы Радищева, от улицы Попова до улицы Черемуховой, а в Калачинске в рамках программы построят тротуар на улице 70-й Бригады. Размер финансирования на эти работы пока не сообщается.