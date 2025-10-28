Как не стать жертвой отравления: омичей предупредили о коварной еде

Эксперт перечислила признаки опасности, которые нельзя игнорировать.

При покупке пищи у частных продавцов или в отделе готовой еды важно тщательно осматривать продукты и проверять запах - любые подозрительные признаки должны вызывать осторожность. О том, как снизить риск кишечного отравления при приобретении готовой пищи, рассказала врач-терапевт и председатель Коалиции здоровья БРИКС Елена Шураева.

По словам специалиста, самые надежные «инструменты» для проверки безопасности продуктов - это глаза, нос и здравый смысл. Любые настораживающие признаки, такие как мутный рассол в солениях, даже маленькая плесень на сыре или хлебе, потемневшие или сероватые мясо и рыба, липкий налет на колбасе, вздутые консервные банки или вакуумные упаковки, должны стать сигналом отказаться от употребления этих продуктов.

- Готовые салаты с майонезом на развес, особенно в летнюю жару, - идеальная среда для сальмонеллы. Кровяная колбаса, паштеты домашнего производства, купленные с рук, - риск ботулизма. Грибы, собранные вдоль трасс или консервированные с нарушением технологии, уцененные мясные и молочные продукты с истекающим сроком годности - это не экономия, а игра в русскую рулетку. Копченая или вяленая рыба, продаваемая с рук, - частый источник холерного вириона и ботулизма, - цитирует слова Шураевой «Лента.ру».

Эксперт отметила, что типичные признаки пищевого отравления включают тошноту, рвоту, диарею и боли в животе, которые могут проявиться как через полчаса, так и спустя сутки после приема пищи. Она подчеркнула, что при серьезных симптомах необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь: если рвота или диарея происходят более 10 раз в день, ощущается сильная сухость во рту, головокружение, редкое мочеиспускание, высокая температура выше 38,5 °C, двоение или туман в глазах, трудности с глотанием или речью, мышечная слабость, невыносимая боль, а также наличие крови в рвотных массах или стуле.