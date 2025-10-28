В Омской области по-прежнему будет держаться плюсовая температура

Температура днем поднимется до +12 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, во вторник, 28 октября, в Омске и по области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем температура воздуха поднимется до +7…+12 °C.

Ветер западный и юго-западный с порывами 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на среду, 29 октября, синоптики также прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура опустится до -2…+3 °C. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Давление будет слабо падать.