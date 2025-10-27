Омск-Информ
·Происшествия

В Омске начинающий водитель сбил насмерть 9-летнюю девочку

Трагедия произошла на улице Вокзальной в Ленинском округе.

Сегодня, 27 октября, около 18:40 часов на улице Вокзальная в Ленинском округе произошло ДТП, жертвой которого стала девочка школьного возраста.

По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «Лада Приора» в районе дома № 10 по улице Вокзальной сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пострадавшая, 9-летняя девочка, получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла в машине скорой помощи.

Окончательные причины и обстоятельства случившегося будут определены в ходе проверки.

Алексей Новиков