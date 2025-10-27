Омич на иномарке устроил жесткое ДТП с автобусом

Водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД.

УМВД России по Омской области

Сегодня, 27 октября, около 17 часов на окраине Омска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, в районе дома № 28 по улице 2-я Солнечная 41-летний водитель «Хендая», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автобус «НефАЗ» маршрута № 24 («Железнодорожный вокзал – п. Солнечный»), которым управляла 47-летняя женщина, и допустил с ним столкновение.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась 36-летней пассажирке легкового автомобиля и 31-летнему пассажиру автобуса. В его салоне на момент ДТП находились десять человек.

Окончательные причины и детали аварии будут выяснены в ходе проверки, которую прокуратура поставила на контроль.