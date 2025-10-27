Бывший «наследный» глава района Омской области получил высокий пост

Главой Ямальского района ЯНАО стал Артем Чуланов из Тевриза.

Ura.ru

Сегодня, 27 октября, в Яр-Сале, административном центре Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, в результате выбора конкурсной комиссии район возглавил Артем Чуланов.

Он родился в селе Кузнецово Тевризского района Омской области, окончил юрфак ОмГУ в 2007 году. Его отец был главой Тевризского района. После университета Чуланов работал помощником председателя Тевризского районного суда Омской области, затем стал главным специалистом Тевризского сектора департамента организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области, после заступил на пост председателя комитета правового обеспечения администрации. В 2015 году Чуланов избрался на пост главы Тевризского района, как пишет сайт Ura.ru, из-за чего многие газеты писали, что пост «перешел по наследству».

– Тогда новоиспеченному политику было 30 лет, что сделало его самым молодым главой Омской области, – сообщает издание.

Чуланов проработал до 2021 года, отработав полный срок. В 2022 году он прибыл на работу в ЯНАО.