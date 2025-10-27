Выставленный на продажу шикарный коттедж оказался действующим институтом

Образовательное учреждение расположено в трехэтажном особняке с люксовым ремонтом. По официальным данным, здесь занимаются повышением квалификации.

Появились пикантные детали продажи шикарного особняка на улице Северной, в котором сейчас располагается Омский региональный институт.

Как уточнили корреспонденту «Омск-Информа» в агентстве недвижимости, здание действительно арендует некий институт. Однако агент затруднился ответить, зачем образовательному учреждению многочисленные мягкие зоны, люксовый интерьер и баня.

– Да, институт арендует. Занимаются повышением квалификации. Это какой-то московский институт, – туманно высказался представитель агентства.

На сайте института действительно указано, что организация занимается повышениям квалификации по направлениям: психология управления конфликтами в организации, технологии эффективной коммуникации, менеджмент организации, менеджмент в образовании и этика деловых отношений. Отметим, что по всем направлениям подготовки занятия проводятся дистанционно, то есть на десятках кресел и диванов просто некому сидеть.

Отметим, что в «особняке» все же есть несколько комнат с офисной мебелью, класс и конференц-зал.

Согласно открытым данным, негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования – Омский региональный институт – было ликвидировано еще в 2015 году. Однако на его месте сразу же открылась автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Омский региональный институт». Обе компании были зарегистрированы в Омске.

На сайте института также указано, что учредителем образовательного учреждения являются Наталья Кононова и Ольга Богдановская. Первая также занимает пост директора учреждения.

Напомним, что трехэтажное кирпичное здание с восемью комнатами, тремя санузлами, баней и гаражом на шесть мест продавец оценил в 28 миллионов рублей.