«Золотые» дикоросы: кто в Омской области зарабатывает на бруснике и клюкве

В конце осени на эти полезные для организма ягоды традиционно высокий спрос.

Сплошная польза

В октябре в Сибири заканчивается сезон фруктов, и на первый план выходят осенне-зимние ягоды. В лесах Омской области как раз сейчас завершается сбор брусники, клюквы, облепихи, боярышника, шиповника, калины. Все они обладают целебными свойствами и содержат много полезных веществ, которые помогут укрепить организм перед зимними холодами.

– Сезонные ягоды – клюква и брусника – помогают организму противостоять простудным заболеваниям благодаря высокому содержанию витамина C, – отмечает врач-терапевт Калачинской ЦРБ Александр Тюшняко.

Популярность дикоросов также объясняется тем, что многие россияне стали приверженцами ЗОЖ (здорового образа жизни) и ПП (правильного питания). Полезные лесные ягоды рассматривают как основной ингредиент модных напитков. Например, разработан рецепт комбучи, который позволяет сохранить и даже усилить полезные свойства клюквы или брусники.

Клюква растет в северных районах Омской области. Вкус ягоды зависит от времени сбора. Пока не вызрела, она розовая и твердая, а вот поздней осенью ягоды сочные, насыщенного бордового цвета, с ярко выраженной кислинкой. Брусника горько-кислого вкуса, после заморозков становится мягкой, и вкус нежнее. Она спокойно пережидает зиму даже под снегом.

Большие деньги

Урожай дикоросов 2025 года хороший. На клюкве и бруснике люди зарабатывают большие деньги – литр ягоды стоит 400 рублей.

– Поверьте, это недорого, – говорит омичка Ольга Перова. – Бруснику и за 500 рублей продавали. По сравнению с клюквой эта ягода проигрывает.

В супермаркетах дикоросы продают культивированные, а вот на базарах можно встретить настоящие дары леса.

– На усть-ишимской стороне на каждой кочке растут ягоды, – рассказывает сборщик Евгений Кузнецов. – За день можно насобирать пару ведер, а если поехать вдвоем, то увезти можно несколько коробок.

Традиционно клюквенный и брусничный край – это Тарский и Муромцевский районы, для дальних деревень сбор ягод уже давно является частью заработка. И если в начале сезона далеко ходить не надо – клюква растет рядом в ряму (на болоте), то сейчас приходится ходить все дальше.

– Работа эта тяжелая, целый день приходится ходить по болоту, иногда по колено в воде. В лесу уже холодно, – отмечает Евгений Кузнецов.

Мужчина продает ягоду с машины, дает объявление в соцсетях. Считает, что 400 рублей – это оправданная цена. Конкурентов у Евгения много. На сайте бесплатных объявлений клюкву, очищенную, свежую, веяную, продают за 2800 рублей за 10-литровое ведро. Пишут, что собрали ее в Тевризском районе. Кстати, иногда цену указывают не за литры, а за килограммы. Нужно помнить, что 1 литр клюквы – это 600 граммов.

Когда урожай ягоды хороший, как в этом году, заготовителей буквально атакуют перекупщики. Но платить много они не готовы: 100, максимум 145 рублей за килограмм ягоды. Так что лучше не сдавать ягоды оптовым покупателям, а продавать самим.