·Происшествия

Ребенок едва не погиб под колесами невнимательного омича

Инцидент произошел на парковке.

Сегодня 27 октября, в 14:00 в омское ГАИ поступила информация о ДТП в Центральном округе Омска.

По предварительным данным правоохранителей, 32-летний водитель «Рено Логан», двигаясь задним ходом по парковке возле дома № 80/2 на улице Красный Путь, совершил наезд на 13-летнюю девочку.

Пострадавшая получила травмы, и ее госпитализировали в больницу. Полиция выясняет обстоятельства и причины происшествия.

