В Омске выставили на продажу шикарный трехэтажный коттедж института

Здание указано как нежилое. Владелец оценил его в 28 млн рублей.

В Омске на популярном сайте объявлений выставили на продажу комплекс зданий и сооружений, в котором расположен университет.

Как сообщает продавец, комплекс состоит из трехэтажного кирпичного здания площадью 527 кв. м, есть баня, гараж на восемь машин и хозпостройки. Объект находится на благоустроенном участке в 10 соток с асфальтированным подъездом на улице Северной.

Трехэтажный дом представляет собой настоящий элитный особняк на восемь комнат, включает три санузла, с центральным водопроводом, канализацией и электроэнергией. Отопление обеспечивают газовый и резервный котлы. В доме проведен интернет, подключена пожарная сигнализация.

Сейчас объект имеет статус нежилого помещения, однако в объявлении указано, что он может быть переведен в здание жилого фонда.

Самое любопытное, что в здании располагается Омский региональный институт, занимающийся заочной переподготовкой. «Особняк» можно использовать под офис, учебное заведение или медицинское учреждение. Владелец оценил комплекс в 28 млн рублей.