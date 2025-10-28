В Омске при поддержке ОНПЗ запустили проект для юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья

На мероприятии «Мир полон возможностей» собрались десятки спортсменов с особенностями здоровья, став участниками нового городского проекта.

Григорий Овесов

Омские подростки и молодежь с ограниченными возможностями здоровья теперь могут бесплатно заниматься футболом. Проект реализуется при поддержке Омского НПЗ и направлен на развитие адаптивного спорта в регионе.

В основе программы – инициатива центра развития детско-юношеского спорта «Пионер», получившего грант «Газпром нефти» в рамках программы «Родные города». Занятия проходят в двух адаптивных школах и городском манеже «Пионер».

Стартом проекта стал фестиваль «Мир полон возможностей», в котором приняли участие 42 спортсмена с особенностями здоровья. Гостям представили показательные выступления, творческие мастер-классы и дискуссию с экспертами.

– Главная идея нашего проекта – спорт не имеет границ, – отметил автор проекта Алексей Половников. – Мы планируем включить в программу новые направления – флорбол, волейбол и ПОДА-футбол.

По его словам, поддержка Омского НПЗ стала решающим фактором в его реализации.

– Развитие адаптивного спорта – одно из направлений социальной политики Омского НПЗ. Мы создаем условия, чтобы молодежь с ограниченными возможностями здоровья могла реализовать свой потенциал и поверить в себя. Уверен, что эта программа поможет открыть новые спортивные таланты, – подчеркнул Олег Белявский, генеральный директор предприятия.

Грантовый конкурс «Газпром нефти» «Родные города» остается одним из главных инструментов поддержки общественных инициатив. Прием заявок на участие открыт с 20 октября. Лучшие проекты омичей в сфере спорта, образования, культуры и экологии получат финансовую поддержку до одного миллиона рублей.