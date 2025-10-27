«Можете мне завидовать»: Сушинский оценил реконструкцию СКК Блинова

Перед матчем легендарный хоккеист устроит автограф-сессию.

ХК «Авангард» Омск В понедельник, 27 октября, в Омске находится легендарный форвард «Авангарда» и бывший президент клуба Максим Сушинский. Он посетит матч «ястребов» с магнитогорским «Металлургом». Перед началом игры запланирована встреча фанатов с легендарным хоккеистом, в ходе которой он проведет автограф-сессию.

Также Сушинский посетил реконструируемый СКК имени Блинова. Своими впечатлениями он поделился в телеграм-канале «Авангарда».

– Я в Омске. Сейчас в СКК имени Блинова. Это суперарена. Скоро вы увидите сами. Я первый увидел это, и вы можете мне позавидовать, – сказал Сушинский.

Кроме того, знаменитый хоккеист торжественно открыл именную хоккейную коробку на Левом берегу.