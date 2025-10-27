Шелест сообщил о завершении капремонта участкового пункта полиции в Омске

Четверо участковых и сотрудник ПДН теперь могут принимать жителей в обновленном пункте полиции № 1, обслуживающем более 23 тыс. человек.

Владимир Казионов

Вместе с заместителем начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Омской области Юрием Виноградовым мэр Сергей Шелест открыл участковый пункт полиции № 1 отдела полиции № 11 после капитального ремонта.

В здании оборудованы три служебных кабинета, просторное фойе и санузел. Общая площадь помещения составляет около 82 кв. м. В ходе ремонта подрядчик заменил окна, наружные и внутренние дверные блоки, инженерные коммуникации, а также мебель и оргтехнику на рабочих местах.

Теперь четверо участковых и один сотрудник службы ПДН смогут принимать жителей в комфортных условиях. Пункт обслуживает большую территорию: 82 многоэтажных дома и 2626 домов частного сектора, что в сумме составляет 23 641 человека, в том числе 2919 несовершеннолетних.

Шелест подчеркнул, что работа по капремонту участковых пунктов УМВД в Омске будет продолжена. В этом году обновлены шесть пунктов, а в следующем планируется привести в порядок еще несколько. Также с учетом появления новых микрорайонов в ноябре откроются сразу два новых участковых пункта.