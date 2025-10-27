На окраине Омска массово роют «окопы»

На работы потрачено 3 млн рублей.

Администрация Омска

Окраину Омска массово перепахивают. Такие меры проводятся для предотвращения природных пожаров. Об этом рассказали в администрации Омска.

Как рассказали представители власти, противопожарные полосы должны быть шириной 10-20 метров, в зависимости от риска возникновения пожара. Также на полосе не должно быть травы или мусора, которые могут загореться.

– Главная задача – организовать защиту города и населенных пунктов от природных пожаров. Минимальная ширина защитной полосы составляет 10 метров. На особо опасных участках она расширяется до 20 метров. Главный критерий качества – отсутствие растительности на территории полосы, что предотвращает распространение огня в случае возникновения пожара, – рассказали в администрации города.

Начало работ пришлось на сентябрь, но досрочный снег замедлил процесс. Подрядчик завершил обработку территорий в микрорайонах Черемушки, Армейский, Осташково и на участке за поселком Булатово. Сейчас работы ведутся в микрорайоне Новоалександровка. Специалисты УДХБ заняты устройством полос в микрорайонах Входной, Рябиновка, на железнодорожной станции «Пламя» и других местах.

Контракт на создание полос был подписан в начале года на сумму 3 млн рублей. Основная часть средств в размере 2 млн рублей была потрачена весной, оставшийся 1 млн рублей осваивается сейчас.

Отметим, что опашка производится дважды в год: весной и осенью, после вегетации растений. Главное условие – удалить остатки прошлогодней растительности, чтобы исключить возможность воспламенения.