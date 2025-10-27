В Омске семью бойца СВО лишили пособий из-за «исчезнувших» документов

Прокуратура восстановила выплаты супруге.

omskinform.ru В Омске восстановили законные права семьи участника СВО. Как сообщили в прокуратуре, женщине, имеющей четырех несовершеннолетних детей, полагалась выплата ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. В апреле-мае текущего года она дважды подавала заявление в местное отделение Пенсионного фонда РФ, однако оба раза ей отказывали из-за «неотражения в заявлении требуемых данных».

Исправив недостатки, заявительница повторно обратилась в госорган, после чего ей все-таки было назначено пособие начиная с 1 июня 2025 года. Так, супруга военнослужащего осталась без выплат за май, сумма недоплаты составила порядка 59 тыс. рублей.

В целях восстановления прав омички прокуратура внесла представление руководителю территориального отделения Фонда пенсионного и социального страхования, по результатам рассмотрения которого супруге участника СВО назначено и выплачено в полном объеме пособие за май.