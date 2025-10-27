В Омской области 3-летний малыш пострадал в ДТП с двумя «Ладами»

Ребенку потребовалась помощь медиков.

Госавтоинспекция Омской области

В понедельник, 27 октября, около 11 часов в Павлоградском районе на юге Омской области произошла авария, в которой пострадал маленький ребенок.

По предварительным данным, на 95-м километре автодороги Омск – Русская Поляна столкнулись две машины одинаковой марки: 66-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» врезался в другую «Ладу» под управлением 32-летней женщины.

В результате столкновения пострадал пассажир первой «Лады», 3-летний мальчик. Пострадавшему ребенку понадобилась медицинская помощь.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.