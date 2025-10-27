В Омске подвели итоги регионального этапа конкурса «Народный депутат»

Итоги финального этапа подведут на Форуме муниципальных депутатов в Москве в ноябре.

Единая Россия

Жители Омской области выбрали победителей конкурса «Народный депутат», организованного партией «Единая Россия» в Год муниципального депутата. Лучших определяли как в городе, так и в районах региона.

Президиум регионального политсовета «Единой России» утвердил результаты голосования. Конкурс проводился при поддержке секретаря омского отделения партии Виталия Хоценко. Депутаты представили свои успешные практики работы с избирателями, описав конкретные проекты и решения. Итоги подводились по результатам рейтингового голосования, в котором участвовали жители области.

В Омске победителями стали депутаты городского Совета Наталья Старовойтова, Андрей Бондаренко и Андрей Никитин.

В муниципальных округах лучшими признаны Сергей Носов (Оконешниковский район), Анна Благова (Большереченский район), Ольга Сафронова (Горьковский район), Татьяна Ивасенко (Шербакульский район) и Людмила Левочкина (Тюкалинский район).

Победители примут участие в межрегиональных стратегических сессиях, которые и станут заключительным этапом конкурса. Мероприятие состоится в Москве в ноябре на Форуме муниципальных депутатов.