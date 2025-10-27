На СВО погиб омский предприниматель и политик

Андрей Добровольский работал в строительном секторе.

В Омске простятся с бизнесменом и политиком Андреем Добровольским. Об этом сообщила его родственница Марина Добровольская в своих соцсетях.

Андрей несколько месяцев считался пропавшим без вести. Родные и близкие ждали вестей, но мужчина так и не вышел на связь.

До поездки в зону СВО Добровольский возглавлял бюро регионального отделения партии «Справедливая Россия», а ранее руководил партией «За правду». Для предпринимательства он выбрал строительный сектор. Сейчас он числится учредителем УК «Еврокомфорт».

Прощание с Андреем Добровольским состоится в среду, 29 октября, в 10:00 по адресу: улица 10 лет Октября, 208б.