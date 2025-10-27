Хоценко проверил ход строительства нового корпуса медико-хирургического центра в Омске

В Омске продолжается возведение нового операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра. После открытия жители региона смогут получать больше высокотехнологичной медицинской помощи.

Сергей Мельников

Губернатор Виталий Хоценко в ходе рабочей поездки посетил строительную площадку на улице Булатова. Новый корпус площадью 6,7 тыс. кв. м станет важным шагом в повышении доступности современных медицинских услуг для жителей Омской области.

Глава региона осмотрел ход работ и пообщался со строителями. По его словам, объект возводится в соответствии с графиком, подрядчики добросовестно выполняют задачи. На данном этапе важно поддержать набранный темп работ.

На площадке уже активно проводятся работы по устройству кровли, установке внутренних стен и перегородок, монтажу оконных конструкций, а также по обеспечению объекта необходимыми инженерными системами и подключению к электросетям. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на следующий год.

После открытия центра жители смогут получать больше видов высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе для участников специальной военной операции.

Проект реализуется с 2025 года по инициативе губернатора и обеспечен всем необходимым для своевременного завершения строительства.