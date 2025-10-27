Пик будет в декабре: в Омске скоро будут массово болеть вирусами

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в России находится на стабильном уровне, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов. Он подтвердил, что эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ не превышаются, следовательно, серьезных угроз здоровью населения на данном этапе нет.
В скором времени ожидается пик заболеваемости, предупредил эксперт.
– В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в России остается стабильной. По данным оперативного мониторинга, эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ в стране не превышены. Подъем заболеваемости может наблюдаться в декабре-январе, – приводит слова Чуланова ТАСС.
В текущем эпидсезоне активно циркулируют два вида вируса гриппа: тип A и тип B, наряду с риновирусами и коронавирусом. Особенное внимание специалисты уделяют возможным вспышкам свиного и гонконгского гриппа.
Владимир Чуланов подчеркнул важность вакцинации и соблюдения элементарных гигиенических рекомендаций.
– Важно помнить, что вакцина защищает человека от развития тяжелого течения заболевания, но не способна предотвратить заражение. Для профилактики заражения ОРВИ следует регулярно мыть руки с мылом или пользоваться кожными антисептиками, стараться не прикасаться грязными руками к лицу, избегать мест массового скопления людей и контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы заболевания, – заключил он.