Омский ГАУ объявил набор на бесплатные подготовительные курсы к ЕГЭ

В Омском ГАУ стартовал набор на подготовительные курсы к ЕГЭ. Обучение проходит онлайн и включает занятия по основным предметам школьной программы.

Omskinform.ru

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина открыл набор на подготовительные курсы по основным предметам ЕГЭ. Обучение впервые проводится в формате дополнительных общеобразовательных программ.

В рамках курсов слушатели смогут подготовиться к экзаменам по математике, физике, русскому языку, обществознанию, химии и биологии. Обучение организовано в заочной форме: занятия проходят еженедельно в онлайн-формате с использованием видеоконференций, а также включают самостоятельную работу на образовательной платформе.

Количество мест ограничено – принять участие смогут 50 человек. Запись на обучение продлится до 1 ноября 2025 года. Для отдельных категорий граждан предусмотрено обучение за счет средств федерального бюджета.

Дополнительную информацию можно получить в Центре довузовской подготовки ИДПО Омского ГАУ у руководителя центра Анны Прохоровой по телефону +7 (951) 426-82-01 или в официальном телеграм-канале университета.