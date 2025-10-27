Омский подросток «заминировал» школу и колледж, чтобы отомстить друзьям

Теперь парню грозит колония.

Сотрудники уголовного розыска и управления по борьбе с киберпреступлениями задержали 16-летнего подростка из Омска. Его подозревают в двух заведомо ложных сообщениях о минировании учебных заведений.

По данным полиции, несколько дней назад в школу и колледж в Омске пришли электронные письма с информацией о минировании. Учащихся и педагогов эвакуировали. Службы экстренного реагирования проверили здания, но бомб не нашли.

Позже выяснилось, что 16-летний студент решил отомстить двум своим приятелям, с которыми у него возник конфликт и которые учились в школе и колледже. Для своего плана подросток воспользовался услугами сваттера (человека, который от другого лица рассылает сообщения). Сваттер отправил письма о минировании, а в качестве организаторов указал обидчиков своего клиента.

На подростка завели уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Ему грозит от 3 до 5 лет колонии.