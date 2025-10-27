Жильцы аварийных домов в Омске бросают питомцев на верную смерть

В новых квартирах нет места для старых питомцев.

Частный приют «Зооспас»

Омичи, переезжающие из аварийного жилья, оставляют своих питомцев в старых домах. О ситуации рассказали сотрудники частного приюта «Зооспас».

Как отметили в приюте, люди уезжают из аварийных домов, но для «старых» питомцев в новых квартирах места нет.

– В новых квартирах нет места бывшим питомцам. А и правда, зачем? Ну никак не вписывается кот из старого жилья в новый интерьер, так же, как и старая мебель. Оставить и забыть, – сообщили в организации.

В трех старых домах в Порт-Артуре были забыты или намеренно брошены 6 котов. Сотрудники приюта смогли забрать лишь трех из них. На улице остались кошка, котенок и кот, которые рискуют зимовать на улице.

Приют также сообщил о финансовых трудностях и экономии буквально на всем – от наполнителя до лечения животных. Сотрудники просят неравнодушных оказать посильную помощь.