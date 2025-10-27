Главврача больницы в Омской области обвиняют в устройстве на работу «призрака»

Ему грозит 10 лет лишения свободы.

Тюкалинская межрайонная прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении главного врача Тюкалинской ЦРБ. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, пункты «в», «е»).

По данным следствия, главврач знал, что врач-офтальмолог фактически не исполняет свои трудовые обязанности, но продолжал сохранять с ней трудовой договор, позволяя получать зарплату.

В результате учреждению был причинен ущерб в размере более 800 тыс. рублей.

Главврач свою вину не признал. Дело передано в Тюкалинский городской суд для рассмотрения по существу. Медику грозит до 10 лет лишения свободы.