В Омской области сняли пир лосей в природной «столовой»

Животные переходят на грубые корма, готовясь к зиме.

В Большеуковском районе Омской области в объектив фотоловушки попала группа лосей, устроивших настоящий пир, объедая кору с поваленного дерева. Видео поделились специалисты БУ «Управление по охране животного мира».

Как рассказали инспекторы, на опавшую от бурелома осину пришли сохатые со всей округи.

– Наша фотоловушка, установленная для наблюдения за жизнью лесных обитателей, зафиксировала интересную и очень показательную картину. Неподалеку от поваленной буреломом осины развернулась настоящая природная «столовая» для лосей, – рассказали в учреждении.

На видео с фотоловушки видно, как несколько взрослых особей по очереди подходят к дереву, объедая кору. Специалисты отмечают, что такое поведение абсолютно нормально.

С наступлением зимы, когда трава и листва становятся недоступны, лоси переходят на более грубые корма. Кора деревьев, особенно осины, ивы и сосны, является для лосей источником питательных веществ, клетчатки и минералов.