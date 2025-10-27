Двое омичей едва не сгорели в гараже вместе с машиной

Мужчины успели выбраться, но получили травмы.

МЧС

Вчера, 26 октября, в гаражном кооперативе на улице 2-й Барнаульской в Омске произошел пожар. Как сообщили в МЧС, около 16:22 вспыхнули автомобиль и гараж.

До прибытия пожарных из гаража эвакуировались 2 человека. Однако оба успели получить травмы.

Тушить пожар выезжали одиннадцать сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Была угроза перехода огня на рядом стоящие три гаража, но спасатели смогли это предотвратить.

Открытое горение они ликвидировали в 16:53. В итоге площадь пожара составила 60 кв. м. Его причина пока неизвестна.

Отметим, что автомобиль восстановлению не подлежит.