На омской «трассе смерти» под колесами иномарки погиб мужчина

Он скончался в больнице от полученных травм.

Вчера, 26 октября, около 21:10 в районе 609-го километра федеральной трассы Тюмень – Омск произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер Марино» совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавший пешеход, личность которого устанавливается, получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице. По факту инцидента проводится проверка.

Мария Филимонова