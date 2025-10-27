«Это стиль жизни»: активные омички решили основать женский мотоклуб

Создание нового сообщества они объяснили возросшим количеством девушек-байкеров.

vk.com/gorgony

Вчера, 26 октября, в Омске открылся женский мотоклуб, который получил название «Горгоны». Об этом сообщили сами создатели клуба в соцсетях.

Создание клуба девушки объяснили появлением большого количества новичков, садящихся за руль двухколесного транспорта.

– Почему именно сейчас? Каждый год все больше девушек садятся за руль мотоцикла. Это не просто увлечение, это стиль жизни, наполненный эмоциями, любовью и свободой, – указано в паблике клуба.

Девушки, как сказано в посте, хотят создать сообщество, где каждая сможет делиться опытом, советами и вдохновением. Они призывают объединиться, вместе исследовать новые горизонты и наслаждаться жизнью на двух колесах.

Также «Горгоны» поблагодарили другие омские мотоклубы за помощь в создании нового сообщества.

Отметим, что «Горгоны» – это не единственный женский мотоклуб в Омске. Ранее президент клуба «Ночные валькирии» Юлия Филиппова рассказала «Омск-информу», как спасти детей на питбайках.