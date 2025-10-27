Может рухнуть в любой момент: омские чиновники забыли расселить опасный дом

Сроки, которые на это отводили, истекли почти 4 года назад.

прокуратура

Прокуратура подала иск в суд на омскую мэрию. Ведомство потребовало от чиновников незамедлительно расселить аварийный дом, расположенный на улице Пролетарская, 8. Проверка показала, что физический износ этой кирпичной двухэтажки превышает 70 %.

– Повреждены и деформированы конструктивные элементы, что свидетельствует об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, – отметили в прокуратуре.

Жильцов дома должны были расселить до конца 2021 года. Однако, несмотря на угрозу их жизни и здоровью, этого чиновники не сделали до сих пор.

В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры. После вступления этого решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.