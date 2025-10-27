До 5 часов ожидания: в Омском аэропорту снова произошли задержки рейсов

Пока что время вылета сдвинули две авиакомпании.

omskinform.ru

В понедельник, 27 октября, в Омском аэропорту снова не обошлось без задержек рейсов. На этот раз в Москву вовремя не смог вылететь борт «Уральских авиалиний». Рейс перенесли с 6:35 на 11:25 часов.

С опозданием также вылетел самолет «России» в Санкт-Петербург. Его сдвинули в расписании с 5:30 на 5:56 часов.

Отметим, что этот же самолет «России» прибыл в Омск с опозданием. А борт «Уральских авиалиний» все еще находится в пути.