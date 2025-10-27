Омск-Информ
Образование

Роспотребнадзор заявил о 160 нарушениях с питанием омских школьников

Столько нарушений выявили за три учебных года.

За последние три года Роспотребнадзор составил на школы в Омской области 161 протокол из-за некачественного питания. Как сообщает «НГС55», в 2022/2023 учебном году протоколов было 60, в 2023/2024 – 47, в 2024/2025 – 54.

– За текущий период 2025/2026 учебного года пока составлен 1 протокол об административном правонарушении, – сообщили в ведомстве.

Виновных в некачественном питании уже привлекли к административной ответственности. При этом за последние три года в школах не было вспышек кишечных инфекций и других заболеваний из-за этих нарушений.

Изображение создано ИИ

