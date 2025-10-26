Омск-Информ
На омской трассе пьяный водитель сбил двух школьниц и скрылся

Нарушителя поймали. Девушкам оказали медицинскую помощь.

Сегодня в 18:30 появилось сообщение об аварии в Любинском районе Омской области.

Предварительно установлено, водитель «Лады Приоры» врезался в двух 16-летних школьниц. В момент ДТП девушки шли в попутном направлении по обочине дороги.

 После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия. Его поймали, нарушителем оказался 60-летний местный житель.

 У мужчины выявлены признаки опьянения. Он доставлен в отдел полиции.

Пострадавшим девочкам оказали медицинскую помощь. Полученные травмы здоровью и жизни не угрожают. Проводится проверка.

·Происшествия

