Врач рассказал, какие орехи самые полезные

Врач-гастроэнтеролог Мохамад Али Альмасри составил рейтинг самых полезных орехов. Такими, по его словам, являются грецкие, миндаль, фисташки, фундук и кедровые орехи.
– Грецкий – чемпион по альфа-линоленовой омега-3 и мелатонину. Он снижает общий холестерин и липопротеиды низкой плотности. Миндаль – рекордсмен по витамину Е, магния и кальция, он уменьшает висцеральный жир, стабилизирует глюкозу. Фисташки содержат максимум белка среди орехов, лютеин и зеаксантин: они поддерживают зрение и полезную флору кишечника. На четвертое место я бы поставил фундук, который богат мононенасыщенными жирами и марганцем. Кроме того, он имеет выраженный антиоксидантный потенциал. На пятом месте – кедровые орехи, пиноленовая кислота в их составе усиливает чувство насыщения», – рассказал врач.
Как сообщает издание «Газета.Ru», Мохамад Али Альмасри поставил пекан на шестую позицию рейтинга, а кешью – на седьмую строчку, на восьмую – бразильский орех, на девятую – арахис.
Врач советует есть по 25-30 граммов орехов в день. Детям нужно всего по 10-15 граммов.