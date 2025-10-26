Шарипзянов и Якупов оказались фанатами Павла Воли

На концерте засветились топовые игроки «Авангарда» с женами.

телеграм-канал omsk_putevoditel

Пока магнитогорский «Металлург» героически преодолевает транспортные проблемы и добирается до Омска, их завтрашний соперник «Авангард» отправился на концерт Павла Воли в «G-Drive Арене». Комик прилетел вчера и уже успел прогуляться по городу.

На его выступлении были замечены топовые хоккеисты «ястребов». По данным телеграм-канала omsk_putevoditel, капитан Дамир Шарипзянов и защитник Семен Чистяков отметились в компании супруг. Травмированный нападающий Наиль Якупов сел в компании форварда Ивана Игумнова. Все хоккеисты разместились в первых рядах.

Игра с «Металлургом» у «ястребов» завтра, 27 октября, на той же арене, что и концерт Воли.