Еще день тепла: синоптики рассказали о погоде на понедельник

Температура воздуха поднимется до +10 градусов.

omskinform.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 27 октября, в Омской области установится переменная облачность. Температура составит +5...+10 градусов. Ожидается западное и юго-западное направление ветра, скорость – до 12 метров в секунду.

По данным Gismeteo, в Омске в этот день столбик термометра покажет +8 градусов. Порывы ветра могут достигать 10 м/с.

Вероятность магнитных бурь составляет 26 %. Отметим, что уже послезавтра она достигнет 75 %.