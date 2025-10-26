В Омской области рабочий поселок остался без воды из-за крупной коммунальной аварии

Завтра весь день рабочие планируют устранять порыв.

В администрации рабочего поселка Русская Поляна Омской области сообщили, что завтра, 27 октября, с 9 часов бригадой ООО «Русводоканал» планируется проводить работы по устранению порыва на пересечении переулка Пролетарского и улицы Рассохина. Судя по всему, коммунальное благо исчезло в домах жителей аккурат в выходные.

Планируется приостановить водоснабжение почти по всему рабочему поселку. Поскольку авария серьезная, то сроки ее устранения не называются. Жителей просят запастись водой заблаговременно.

Это не первая авария в Русской Поляне. Рабочий поселок периодически остается без воды из-за постоянных порывов.